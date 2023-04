Alelí Chaparro se convierte en el primer abogade de Colombia

Una persona no binaria es alguien cuya identidad de género no se ajusta a las categorías binarias tradicionales de hombre y mujer. Es decir, no se identifican exclusivamente como hombre o mujer. En cambio, se sienten cómodos identificándose como una mezcla de ambos géneros, ninguno de los dos o algún otro género. Lea también: Mujer asegura estar embarazada de un muñeco ¿qué hay tras esta tendencia?

Esta identidad de género no binaria no es nueva, pero ha sido marginada y silenciada durante mucho tiempo en muchas partes del mundo, incluyendo Colombia.

Esta identidad de género no binaria no es nueva, pero ha sido marginada y silenciada durante mucho tiempo en muchas partes del mundo, incluyendo Colombia.

En Colombia, las personas no binarias luchan por sus derechos y la visibilidad de su identidad. A pesar de que la Constitución de Colombia reconoce el derecho de las personas a la igualdad y la no discriminación por motivos de género, muchas personas no binarias en el país enfrentan discriminación, violencia y exclusión social. Por lo tanto, han surgido organizaciones y grupos de defensa de los derechos no binarios en Colombia que trabajan para crear conciencia sobre la existencia y las necesidades de las personas no binarias, y abogan por políticas y leyes que promuevan la inclusión y el respeto a la diversidad de género.