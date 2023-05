Juez declaró nulidad en el caso Poulos y es acusado formalmente

Luego de la solicitud de nulidad presentada por la defensa de John Poulos porque presuntamente se le violaron sus derechos a causa de los problemas en la traducción, el juez determinó negar la solicitud y continuar con el proceso de formulación de acusación.

Poulos, acusado por el asesinato de la joven Valentina Trespalacios, aseguró que se debía anular el proceso porque la primera traductora no hacía bien su trabajo, dudaba de la traducción, no se entendía y no había entendido que es feminicidio. Sin embargo, esto no prosperó.

El juez décimo de conocimiento de Bogotá decidió que, aunque existieron inconsistencias en la traducción, Poulos entendió los cargos comunicados por la Fiscalía, así como la gravedad de los hechos los cuales es juzgado Poulos. Lea aquí: En vivo: audiencia clave en el proceso contra John Poulos

Esta decisión, que también tuvo el apoyo de la Fiscalía, la Procuraduría y la representación de víctimas, se sustentó en que durante las diligencias realizadas en la legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, el ciudadano estadounidense reiteró en varias ocasiones haber entendido lo que se le explicaba.

Al conocer la resolución del juez, el fiscal del caso continuó la diligencia y acusó formalmente a Poulos por el delito de feminicidio agravado y destrucción de pruebas de la joven Valentina Trespalacios.