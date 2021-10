Una investigación periodística a nivel mundial, que incluyó la participación de más de 600 periodistas de 117 países, bajo la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), por sus siglas en inglés, reveló que políticos, artistas y empresarios del mundo, crearon sociedades en paraísos fiscales para ocultar sus fortunas. Entre ellos 588 nombres colombianos, entre los que se destacan dos expresidentes.

Esta investigación se basa en 11,9 millones de archivos que recogen el trabajo de 14 despachos de abogados especializados en la creación de sociedades en países como Panamá, las Islas Vírgenes Británicas o las Bahamas, los cuales fueron revisados y contrastados por los más de 600 periodistas, que revelaron, luego de cerca de dos años de trabajo, que mandatarios en ejercicio como Sebastián Piñera (Chile), Guillermo Lasso (Ecuador) y Luis Abidaner (R. Dominicana) estarían involucrados.

La investigación sobre Colombia fue desarrollada por la alianza El Espectador-Connectas y reveló que entre los involucrados se encuentran los expresidentes César Gaviria, Andrés Pastrana, el embajador de Colombia en Chile y exministro de Defensa Guillermo Botero, la exministra de educación Gina Parody, las cabezas de instituciones como la Dian, Lisandro Junco Riveira, y el presidente de Fasecolda, Miguel Gómez Ramírez.

Adicionalmente, se encuentran mencionados miembros de los conglomerados económicos más grandes del país como Luis Carlos Sarmiento Angulo; Isaac, Jaime y Gabriel Gilinski; Alejandro Santo Domingo; Eduardo Pacheco Cortés; la familia Echavarría, la familia Barberí y la familia Araujo.

Consultando un vocero de la familia, Fernando Araujo, manifestó que por supuesto tienen inversiones en Panamá, pues son accionistas de la sociedad propietaria del Hotel Las Américas Golden Tower, lo cual es un hecho de público conocimiento. Así mismo, expresó que tener negocios en el exterior no está prohibido, pues lo que no se permite es no revelarlo a las autoridades, y es el caso que esas inversiones se han hecho sobre la mesa, y no son desconocidas para las autoridades competentes.

La investigación revelada por El Espectador aclara que aunque tener una sociedad en una jurisdicción offshore o en un paraíso fiscal no es delito, el alto nivel de secretismo y las atractivas ventajas tributarias en estos territorios han permitido a algunos clientes evadir impuestos en sus países, lavar dinero o esconderlo.

CÉSAR GAVIRIA

De acuerdo con la alianza El Espectador-Connectas, el expresidente de Colombia entre 1990 y 1994, César Gaviria Trujillo, y quien es actualmente el presidente del Partido Liberal Colombiano, constituyó en el año 2010, junto a su hermano, Luis Fernando Gaviria, y otros socios, la sociedad panameña MC2 Internacional S.A., que se convirtió en la única accionista de una sociedad colombiana con el mismo nombre, MC2 S.A.S. E.S.P.

Es importante tener en cuenta que la sociedad colombiana fue constituida en junio de 2005 por el hermano del expresidente, cuando Gaviria regresó al país después de su puesto en la OEA.

Tras este hecho, de acuerdo con la alianza El Espectador-Connectas, la sociedad panameña, que solo tenía 20.000 dólares en su capital, pasó a ser la única accionista de la colombiana, cuyo valor nominal de las acciones era de más de 286.000 dólares.

Hasta el momento, el exmandatario no se ha pronunciado sobre el tema.