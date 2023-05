Se conoce denuncia que interpuso Erika Aponte unos días antes de ser asesinada

Erika le manifestó a los funcionarios de la Comisaría de Familia que se dirigieron hacia el parqueadero donde ella tenía su moto. “Me fui al parqueadero y cuando iba a prender la moto él me dijo: ‘Espere un momento’. Y cogió un cable (de la moto) que había desconectado y lo volvió a conectar. Yo no me había dado cuenta y le pregunté que por qué hacía eso y me dijo que si no lo hacía yo me iba y no lo esperaba. Me dio mucho miedo. Me pudo haber desconectado los frenos”, expresó. Lea aquí: Érika le suplicó a su asesino que no la matara: testigos del feminicidio

Agregó: “Me dice por WhatsApp que si no estoy con él me va a matar, me da miedo que me vuelva a buscar en el trabajo o que me haga algo. Las agresiones por parte de él son constantes. Me dice que me ama, pero luego me dice que soy una hij@#$%&@. una p#%& que me fui con otro”.

“Con esta denuncia espero tener la seguridad y que la Policía me pueda proteger. Le tengo mucho miedo a Christian”, señaló.

Luego de esa denuncia, tres días después (14 de mayo), Erika perdió la vida tras el ataque con arma de fuego de su expareja, quien tras cometer el feminicidio, se autolesionó con un disparo y fue trasladado en estado crítico a la Clínica Santa Fe, donde falleció en las primeras horas del lunes.