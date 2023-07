Beatriz Valdés: la cordobesa que ganó el Premio Gabo 2023

Aura* vivió 15 años sin reírse. Nada. Ni una mueca. Los chistes que antes la hacían estallar en carcajadas hasta que le dolieran los músculos de las mejillas ahora apenas le recordaban que algo terrible le tenía que estar pasando adentro para que la risa le siguiera siendo esquiva”. Así inicia el relato que fue galardonado en la categoría texto del Premio Gabo 2023 otorgado por la Fundación Gabriel García Márquez.

El reportaje, escrito por la joven cordobesa Beatriz Valdés, aborda las consecuencias de la violencia sexual en los cuerpos de las mujeres afro y sus propuestas de reparación.

En entrevista con El Universal, Valdés nos entrega detalles del proceso investigativo de este reportaje que hizo que el Premio Gabo se quedara en la categoría texto, por primera vez, en el país.

¿Quién es Beatriz Valdés?

Me defino como una mujer afrodescendiente, feminista y periodista. Me he dedicado a hacer periodismo con enfoque de género, pensando en las mujeres. De hecho, antes de iniciar la carrera, me di cuenta que durante mi vida había leído mucho periodismo escrito sobre todo por mi abuelo, Miguel Valdés, quien era un lector tremendo y básicamente ya en los últimos años de su vida se dedicó exclusivamente a leer. Entré a la Universidad de Antioquia en el 2013, hice las prácticas en El Espectador y ahí trabajé durante cuatro años. Cuando llegué a Colombia+20, la sección del medio en la que trabajé, ya era feminista, pero en el enfoque del proyecto que se basaba en la implementación del Acuerdo y Justicia Transicional, donde descubrí claramente cómo a las mujeres las había atravesado el conflicto armado. Conocí a muchas de ellas, hice relaciones y entendí cómo por el machismo y el patriarcado, estas historias no se conocen.

¿Cómo abordas estas historias sin caer en la revictimización?

Ha sido un proceso de aprendizaje, de cómo aprender a contar las historias sin revictimizar. Yo creo que las periodistas tenemos un camino andado ya en este punto, hay manuales sobre el cubrimiento de la violencia basada en género, por ejemplo, en temas como feminicidios o violencia sexual. Yo aprendí y me instruí para no hacer preguntas que generen dolor, para no caer en el morbo y pues mi máxima es tener empatía, preguntarse siempre si eso que se está escribiendo, una quisiera leerlo si la víctima fuese nuestra mamá o hermana. No hay necesidad de hacer narraciones con demasiados detalles, a menos que la víctima lo pida, es clave entender cuál es el abordaje que esa persona siente que no le haría daño.

¿Cuánto tiempo te llevó hacer el reportaje y en qué momento decidiste el enfoque?

Bueno, este trabajo yo digo que lo empecé a hacer hace muchos años porque varias de estas mujeres a las que consulté, las conozco hace tiempo y sus historias las habíamos conversado en varias ocasiones, además el tema de la violencia sexual lo trabajo desde casi seis años, entonces es un texto que es el resultado de varios años de trabajo, pero como tal con este enfoque, lo empecé a hacer el año pasado y creo que me tomó alrededor de unos cuatro o cinco meses materializarlo. Se trató de una invitación de ILEX -Acción Jurídica, una organización de abogados que apoyó esta idea de mirar las consecuencias de la violencia sexual y profundizar en la responsabilidad fiscal y económica del Estado en estas violaciones de derechos humanos. Además, quería adentrarme en las propuestas de reparación a las mujeres que fueron víctimas de estos delitos.

¿Qué acciones son necesarias para dar pasos hacia la reparación de las mujeres afro que vivieron la violencia sexual en Colombia?

Se tiene que escuchar a las mujeres, ese es el paso número uno. No sólo para escuchar qué es lo que ellas sienten, sino para levantar información sobre quiénes son, dónde están, cuáles son sus condiciones, si estudiaron o no, si tienen hijos, si ellos son el resultado de la violencia sexual. Es importante saber quiénes son las víctimas y dónde están para que, de común acuerdo con ellas, se pueda avanzar en la reparación. Hay que dejar claro que dicha reparación no es darles plata, porque cuando una está en un momento vulnerable, que le den dinero no hace que mejore la calidad de vida. Entonces es importante que se pueda pensar de forma colectiva, en las formas en las que los proyectos de vida de las mujeres se pueden organizar y el Estado los pueda apoyar.

¿Cómo aportamos desde el periodismo para que eso suceda?

El periodismo tiene todo por hacer y todo por aportar. En primer lugar, las violencias sexuales en el conflicto siguen pasando todos los días en muchas regiones y hay todavía muchísimo silencio alrededor de eso. Creo que los periodistas debemos tener este tema en la agenda porque mientras no se trate, va a continuar en silencio y no habrá acciones para hacer justicia por estas mujeres.