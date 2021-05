“La casa existe desde 1977, gracias a sus iniciativas y propuestas, aunque no tenga muros”, mencionaba el propio Enrique Jatib, en el mismo artículo. En sus cerca de 50 años de trayectoria, y junto a su amigo Guillermo Correa, impulsó la creación y fortalecimiento de distintos festivales en Bolívar y fue parte del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclor y Arte Tradicional, CIOFF.

Uno de los gestores de la cultura más destacados de Cartagena murió en las últimas horas. Se trata de Enrique Jatib Thome, de 67 años, quien se había consolidado como un pilar de las artes, de la música y de las danzas de la ciudad y del Caribe. Hoy, sus familiares, amigos y todos aquellos a los que llegó a influir con su vida lamentan que ya no esté entre nosotros.

La versión número 33 del Festival Folclórico Nacional Colombia Canta en Cartagena, que se ha consolidado como una serenata a Cartagena en su cumpleaños y que es organizado por la Casa de la Cultura, está a pocos días de realizarse. (También le puede interesar: Cartagena danza con el mundo)

“Hay algo que aún no se ha medido y es el enorme impacto del folclor colombiano que era muy desconocido por los cartageneros y el descubrimiento de nuevas expresiones rescatadas del folclor de todo el Caribe colombiano. A todo se suma, la valoración de las identidades comunes del folclor de América Latina, Europa y el mundo que pasa por Cartagena. No hay ningún continente que no haya pasado por la ciudad en estos festivales”, declaró Enrique hace algunos años sobre el folclor de su tierra.

Su muerte, a causa del coronavirus, ha sido lamentada en la ciudad por distintas personalidades e instituciones que reconocen los aportes hechos por este gestor a la cultura del Caribe y de Colombia.

“La muerte de Enrique Jatib es una sensible pérdida para la cultura en Cartagena y el país, precisamente a pocos días de iniciarse el 33 Festival Folclórico Nacional Colombia Canta en Cartagena que organizaba cada año. Mi solidaridad con familiares, amigos, colegas”, escribió Gina Ruz, a través de Twitter. (Lea también: Se inicia Festival Folclórico Internacional).

“Descansa en paz apreciado Enrique. Todo un caballero. Gran Gestor Cultural consagrado al folclor. Gran pérdida. A todos tus seres queridos mis más sentidas condolencias”, expresó por su parte Iván Sanes, director de Icultur.