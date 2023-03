En vivo: Colombia 0-5 Canadá en el Clásico Mundial

Inning 9. Parte baja. Colombia 0-5 Canadá. Óscar Mercado pegó un sencillo al jardín izquierdo y se embasó. Evan Mendoza, sustituto de Dayan Frías, también logró un imparable y consiguió llegar a primera. Colombia con primera y segunda ocupada, sin out. Adrián Sánchez se quedó con un batazo corto y Canadá consiguió un doble play. Luego Urshela se quedó con un batazo elevado que fue recogido por el jardinero izquierdo Jacob Robson y el partido acaba con victoria de Canadá por 5 carreras a cero. Situación Complicada para Colombia que se jugará una última carta ante el favorito Estados Unidos.

Inning 9. Parte alta. Colombia 0-5 Canadá. Tyler O’Neill conecta un sencillo y consigue la primera base, en la que es relevado por Dasan Brown. Jared Young continuó con otro imparable y Canadá ubica a corredores en primera y segunda sin outs. Otto López conecta el primer jonrón del partido y liquida prácticamente el juego al impulsar dos y anotar una carrera para que el juego se ponga 5-0. Abraham Toro se poncha, Bo Naylor también ofreció el segundo out. Owen Caissie se cuelga con un batazo de out y Colombia tendrá su última oportunidad para buscar la igualdad, algo poco probable por el rendimiento de su ofensiva en el partido.

Inning 8. Parte baja. Colombia 0-2 Canadá. Reynaldo Rodríguez pasa sin poder conectar en el primer turno de Colombia en este episodio. Meibrys Viloria, que reemplazó a Jesús Marriaga, se ponchó ante Bridgen. Jordan Díaz tampoco pudo ante el pitcheo rival y se despidió de la entrada.

Inning 8. Parte alta. Colombia 0-2 Canadá. Otto López sorprende con un batazo profundo al jardín derecho que le sirve para alcanzar la tercera base y quedar en jugada de anotación, sin outs. Abraham Toro no pudo impulsar y ofreció el primer out. Bo Naylor también sucumbió al pitcheo de García. Owen Caissie conectó un imparable e impulsó la segunda carrera para Canadá que consigue aumentar la ventaja. García sufrió el impacto y cedió base por bola a Jacob Robson. Canadá con corredores en primera y segunda. La situación llevó a Cabrera a un nuevo cambio de pitcher. Carlos Ocampo relevó a Pedro García. Pero Julien mantuvo la dinámica ofensiva de Canadá, conectó un sencillo y llenó las bases. Roletazo al short de Denzel Clarke y de nuevo Canadá desperdicia una situación de bases llenas.

Inning 7. Parte baja. Colombia 0-1 Canadá. Giovanni Urshela se ponchó con un fly que atrapó el catcher. Jorge Alfaro conectó el cuarto sencillo de Colombia y se ubicó en primera. Sin embargo, la jugada fue muy apretada, los jueces la revisaron y se decretó el segundo out, con lo que se anula el hit. Elías Díaz tampoco pudo sacudir con su ofensiva y Colombia sigue abajo.

Inning 7. Parte alta. Colombia 0-1 Canadá. Jesús Marriaga cambió a Dilson Herrera en el jardín izquierdo y como sexto bate. Edouard Julien se ponchó en su turno y luego Pedro García relevó a Rio Gómez como lanzador. Danzel Clarke recibió base por bola y luego se robó la segunda. Tyler O’Neill se ponchó para el segundo out y Jared Young bateó al central para que Óscar Mercado interceptara y cerrara la parte alta del episodio.

Inning 6. Parte baja. Colombia 0-1 Canadá. Curtis Taylor relevó a Noah Skirrow, de buen rendimiento. Jordan Díaz fue despachado después de un elevado, mientras que Mercado fue cazado después de un rodado en campocorto. Dayan Frías conectó un hit a primera y luego Harold Ramírez se quedó con un fly al jardín central. No hay pólvora todavía en el bate colombiano.

Inning 6. Parte alta. Colombia 0-1 Canadá. Cambio de lanzador en Colombia. Rio Gómez releva a Jhon Romero. El nuevo pitcher no tuvo líos con Abraham Toro, que se ponchó. Bo Naylor también fue despachado tras un batazo corto que fue contenido en primera base. Owen Caissie recibió base por bola. Jacob Robson no pudo conectar y Colombia cerró su defensa en esta entrada sin permitir más carreras.

Inning 5. Parte baja. Colombia 0-1 Canadá. Elías Díaz conectó un elevado que se fue de out. Reynaldo Rodríguez, por la misma vía, se fue con el segundo out. Y Dilson Herrera también cayó con un fly. No despierta la ofensiva de Colombia todavía.

Inning 5. Parte alta. Jacob Robson fue despachado sin inquietar a Sanmartin, aunque luego Julien consiguió un doblete. Luego, Clarke fue golpeado por el lanzamiento y recibió base por bola. Situación compleja de nuevo para Colombia con dos corredores en base. El nerviosismo no se disipó y el catcher Elías Díaz perdió el control de la bola para permitir el robo de las bases. Luego Tyler O’Neill recibió base por bola para llenar las tabletas. Jared Young siguió con un elevado para el segundo out sin que ninguno de los embasados consiguiera moverse. Jhon Romero relevó a Sanmartin para tratar de controlar la situación. Otto López tiró un rodado a tercera base y Urshela conectó con Chencho Rodríguez para evitar un mayor daño en esta entrada.

Inning 4. Parte baja. Harold Ramírez responde con un batazo que estuvo cerca de salirse del jardín, pero se quedó en el muro. A primera. Urshela continuó con el turno, pero se ponchó ante el Skirrow. Jorge Alfaro se quedó corto de nuevo al bate y la defensa norteamericana cerró el episodio con un doble play.

Inning 4. Parte alta. Tyler O’Neill conectó de hit para alcanzar la primera base y empezar con posibilidades ofensivas la cuarta entrada. Almeida perdió un poco el control e impactó a Jared Young con su lanzamiento. Eso fue lo último en el partido para Almeida que cedió su paso a Reiver Sanmartin. El olayero tendrá que lidiar con corredores en primera y segunda, sin outs. Buen comienzo del cartagenero que despachó a Otto López y controló a los jugadores en base. También controló a Abraham Toro, al que llevó a un elevado para el segundo out. No pudo cerrar Sanmartin con el tercer out ante Bo Naylor, que conectó sencillo e impulsó la primera carrera del partido, además de dejar a corredores en tercera y primera. Pero el cartagenero se recuperó y logró cerrar ante Owen Caissie. Así, Colombia se va a la parte baja con una desventaja de 1-0.

Inning 3. Parte baja. Jordan Díaz no pudo descifrar a Skirrow y se fue sin lograr conectar. Óscar Mercado consiguió el primer sencillo de Colombia en el partido y se embasó primera. Dayan Frías se quedó corto con un batazo al medio y el receptor aprovechó para configurar un doble play al atrapar a mercado en segunda.

Inning 3. Parte alta. Owen Caissie se ponchó con los lanzamientos de Almeida. Jacob Robson también cayó víctima del pitcheo. Julien, que conectó un sencillo en la primera entrada, recibió base por bola y se ubicó en primera base de nuevo. Pero Freddie Freeman conectó enseguida un fly que atrapó Urshela para salir sin permitir carreras en este inning.

Inning 2: Parte baja. Elías Díaz fue el encargado de abrir la ofensiva en el segundo episodio. Dio un roletazo al centro y fue capturado en primera. Reynaldo Rodríguez tuvo su primera aparición en el juego sin inquietar a Skirrow y Dilson Herrera también fue despachado para cerrar la entrada.

Inning 2: Parte alta. Arrancó el segundo episodio son un poco más de solidez de Almeida, que controló a Otto López. Tampoco Abraham Toro pudo hacer nada ante el abridor colombiano. Bo Naylor tampoco pudo conectar un imparable y Colombia cerró su defensa de la segunda entrada sin pasar sustos.

Inning 1: Parte baja. Harold Ramírez fue el primero de los colombianos al turno. El cartagenero conectó un batazo a la izquierda ante el abridor canadiense Noah Skirrow, pero fue cazado antes de pisar la primera base. Urshela tuvo el segundo turno y recibió base por bola, lo que cedió el próximo turno al sincelejano Jorge Alfaro, quien se quedó corto con un roletazo que permitió finalizar el inning con un doble play.

Inning 1: Parte alta. Edouard Julien, primero al turno, le pegó un sencillo con rodado al jardín central y alcanzó la primera base. Freddie Freeman se ponchó con un elevado al jardín izquierdo que Dilson Herrera atrapó sin problemas. El segundo out lo sacó Almeida sin problemas ante Tyler O’Neill. El susto de la entrada ocurrió con un error que aprovechó Julien para robarse la segunda base. Sin embargo, Almeida controló bien y consiguió el tercer out ante Jared Young.

2:08 p.m: Todo listo para que empiece el juego en el Chase Field de Phoenix, Arizona. Adrián Almeida es el abridor de Colombia.

1:58 p.m: Arrancamos con la información en directo del tercer partido de Colombia en el Clásico Mundial. Jolbert Cabrera sale hoy con dos cambios en su line up para tratar de volver a la victoria ante un rival complicado como Canadá.

Estos es la novena colombiana hoy:

Harold Ramírez RF

Gio Urshela 3B

Jorge Alfaro DH

Elías Díaz C

Reynaldo Rodríguez 1B

Dilson Herrera LF

Jordan Díaz 2B

Óscar Mercado CF

Dayán Frías SS

Adrián Almeida P