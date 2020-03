Peloteros se van para sus casas

La dispersión no es obligatoria. En particular, muchos jugadores de las ligas menores _ especialmente de otros países _ esperaban permanecer en los campos de entrenamientos, donde usualmente tienen acceso a albergue, comida e instalaciones para entrenar.

MLB ha recomendado que los cazatalentos no hagan viajes no esenciales, de acuerdo con una persona familiarizada con las discusiones y que habló con The Associated Press a condición de preservar el anonimato.

La NBA suspendió su temporada el miércoles por la noche luego que al jugador del Jazz de Utah Rudy Gobert se le diagnosticó el virus.

“El de ayer fue uno de los días más locos que he visto en el béisbol”, dijo el manager de Seattle Scott Servais. “Yo viví una huelga (1994-95) como jugador, y podría compararse a eso”.

Un día después de completar una travesía de una semana en auto desde Chicago, la fanática de los Cachorros Elaine Maddox se quedó contemplando afuera del complejo del equipo en Mesa el viernes, con todo cerrado en un día soleado.