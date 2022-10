Clásico RCN: Un velocista derrotó a los escaladores

Durante el recorrido hubo varias fugas las cuales no prosperaron, y quedo todo servido para que terminara en el sprint, donde Colón hizo gala de su condición de velocista.

Antes de la partida había cierto nerviosismo en el seno del pelotón por la topografía del terreno por estas montañas antioqueñas. Y no se equivocaron porque el terreno conformado por columpios hizo mella desde los primeros kilómetros en el pelotón, pues muchos se fueron quedando, principalmente en el primer premio de montaña de segunda categoría. Lea aquí: Se dio el banderazo oficial, arrancó el Clásico RCN 2022

La segunda etapa se disputará este domingo entre Medellín y Puerto Berrío, todavía en territorio antioqueño, con un total de 170 kilómetros. Edgar Pinzón es el mejor sub-23, ALDEMAR reyes es el líder de las metas volantes, Robingzon Oyola es el mejor en los esprints especiales y Walter Pedraza se enfundó las camisetas de los premios de montaña y la combinada.

Lo que dijo

“Es la etapa más difícil que he disputado. Le pedí a mi equipo que me pusiera una relación especial para poder resistir los cambios de ritmo de los escaladores. Venía planificando desde hace días la etapa y gracias a Dios se me dio. Gracias a mis compañeros, técnicos y los patrocinadores. El Clásico es la carrera que yo prefiero y ser líder es un orgullo”, dijo un feliz Johan Colón.

Clasificación

Etapa 1

1. Johan Colón , Orgullo Paisa, 4h:01;57

2. Diego Ochoa, EPM-Scott, m.t.

3. Brayan Sánchez, Team Medellin, m.t.

4. Adrián Bustamante, Sisteoack, m.t.

5. Jeisson Casallas, Colombia Tierra de Atletas, m. t.

6. Juan Rendón, Colonbia Tierra de Atletas, m.t.

7. Yoinder Godoy, JB Zulia, m.t.

8. Ángel Gil, Orgullo Paisa, m.t.

9. Walter Pedraza, Nectar, m.t.

10.Rodrigo Contreras, Scott, m.t.

General

1. Johan Colón , Orgullo Paisa, 4h:01;47

2. Diego Ochoa, EPM-Scott, a 4 seg

3. Brayan Sánchez, Team Medellin, a 6 seg

4. Hernan Aguire, Sistecredito, a 8 seg.

5. Wilson Peña, Colombia Tkerra de Atletas, a 8 seg.

