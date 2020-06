Cuadrado, de los pocos colombianos que han brillado en un ‘gigante’ de Europa

Varios años en la ‘Juve’

Cinco años lleva Cuadrado en el equipo de Turín, en donde ha logrado ocho títulos que se derivan en cuatro ligas, tres Copas de Italia y una Supercopa de Italia. Jugó una final de la Liga de Campeones, pero su equipo la perdió ante el Real Madrid (2017). El colombiano se ha consolidado en el equipo que hoy dirige Maurizio Sarri. Casi siempre es titular. Este nivel, Cuadrado lo quiere mantener en la Selección Colombia para las Eliminatorias Mundialistas.

Otros destacados

Así como Cuadrado, se han destacado en equipo grande, Iván Ramiro Córdoba, quien estuvo por varios años en el Inter de Milán en donde ganó 15 títulos. Uno de ellos fue la Liga de Campeones, aunque Córdoba no jugó la final. Cristian Zapata tuvo un poco de consolidación en el Milán de Italia. Otro que cumplió un papel importante fue Adolfo “El Tren” Valencia en el Bayern Múnich de Alemania. El delantero colombiano marcó varios goles en la Bundesliga. En ese mismo equipo actuó James Rodríguez, pero no brilló de la manera como se esperaba. James, en el Real Madrid, tampoco ha sido la gran figura. El que sí lo fue en el Atlético de Madrid y en el Porto de Portugal fue Radamel Falcao García, al igual que Duván Zapata con el Atalanta de Italia. Pero todos sabemos que estos equipos no son catalogados como ‘grandes’ en Europa. Faustino Asprilla, en su tiempo, también fue figura con el Parma de Italia, un club modesto en ese país.