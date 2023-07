'El Bolillo' aclara el supuesto problema que tuvo con Juanfer Quintero

Manifestó que Junior hizo dos partidos amistosos donde Juan Fernando Quintero fue titular. “Después del partido del partido contra (Unión) Magdalena me reuní con el grupo y les dije: “muchachos voy a buscar variantes porque el equipo no anda bien”. Me reuní con el grupo en la mitad de la cancha y el dije va a jugar tal, tal, JuanFer vas a pasar al otro equipo, va a trabajar Carlos Bacca en este equipo que va iniciar este entrenamiento. Y le dije: JuanFer te voy a llevar de a poco. Te voy a ir poniendo de a poco para que vuelvas a ser la figura; hace 4 meses que no juegas, entonces te está costando”.

El Bolillo dijo que el entrenamiento terminó sin ningún problema. “Al otro día me llama don Fuad (Char) y me pregunta qué había pasado con JuanFer. Me quedé sorprendido y le dije que yo no sé don Fuad. Me preguntó si tuve algún problema y le respondí que no. Siempre hemos tenido una buena amistad, una buena relación. Ese mismo día llegó como siempre al entrenamiento me saludó, me dijo: ‘Que hubo pa’, le digo que hubo hijo, ¿todo bien?. Sin ningún problema. Nunca tuve discusiones con él. En este Junior no he tenido discusiones con nadie, ningún problema con alguien. Y eso es lo que tengo que decir el por qué JuanFer se fue de la institución”.