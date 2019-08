El calvario de un karateca cartagenero en Ecuador

No son buenas las noticias para Andrés Felipe Amador desde Ecuador, sede del Campeonato Panamericano Sub 21 de Karate. Cuando todo estaba listo para que el deportista cartagenero participara en la competencia individual de menos de 60 kilogramos, pasó lo menos esperado. Miembros de la comisión técnica y delegados del equipo de Colombia le dijeron que no puede participar debido a que no tiene el aval de la Federación Colombiana de este deporte, situación que causó asombro en el deportista que viajó a Guayaquil con recursos propios.

“No entendemos nada de lo que está pasando. Andrés Felipe hizo su inscripción en este torneo y recibió el aval de la misma Federación. Ahora cómo van a salir con eso cuando él ya está en Ecuador”, dijo Jesús Amador, papá y representante del deportista.

El Panamericano es de vital importancia para Amador, ya que da puntos para el Mundial de Karate de esta categoría que será en Chile en octubre, evento en donde Andrés Felipe quiere hacer presencia.

“La Federación solo quiere que participe por equipos, pero esto no da puntos para el Mundial, a Andrés lo que más le interesa es la competencia individual”, añadió el padre de familia, preocupado por la situación de su hijo.

“Andrés Felipe se encuentra a la deriva en la ciudad de Guayaquil sin poder dormir, sin comer bien por la situación de estrés que le ha generado esta situación. Este es un veto que le quiere imponer el presidente de la Federación Colombiana de Karate”, dijo.

¿UN ERROR?

La Federación, a raíz de esta situación, mandó un comunicado aduciendo que todo fue un error en relación al aval otorgado al deportista cartagenero.

“El presente es con el fin de solicitar disculpas por el error presentado en cuanto al AVAL otorgado a Andrés Felipe Amador. Todo pasó debido a que el correo enviado por la Liga de Antioquia en donde confirmaba la asistencia de Brayan Valencia no había llegado por problemas en la red (internet). Pero después nos dimos cuenta que dicho correo sí llegó y tuvimos que darle el aval a Valencia, quien es segundo en el ranking. Para reparar el error nos comprometemos a apoyar a Andrés Felipe con el pago de la inscripción para que participe por equipos en el Campeonato Panamericano Juvenil o también se propone como otra opción apoyarlo en el próximo evento al que asista con el hotel y alimentación”, dice uno de los apartes del comunicado.

DATOS DEL KARATECA

Andrés Felipe fue el quinto mejor del mundo en el pasado Mundial Juvenil de Karate en Tenerife, España. Ha sido 15 veces campeón nacional y además ha logrado los primeros lugares en Panamericanos, Centroamericanos y Suramericanos de este deporte.