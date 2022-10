En un partidazo, Liverpool, de Luis Díaz, sufre pero logra empatar

Una exhibición de pegada del belga Leandro Trossard en el estreno como técnico del Brighton de Roberto de Zerbi, autor de un triplete en Anfield explotando la debilidad defensiva del Liverpool, aumenta los problemas del equipo de Jürgen Klopp a once puntos de la cabeza en un duelo en el que el español Robert Sánchez pasó de los infiernos de un portero al cielo con una parada salvadora final.

Es la vida de los porteros, señalados por errores que cuestan más caros que los de otros compañeros y héroes con intervenciones decisivas. Lo vivió Robert Sánchez, un fijo de Luis Enrique en la selección española, tras una gran demostración del Brighton en Anfield que estuvo a punto de quedarse en nada tras provocar con un puño al aire tras un saque de esquina, el tanto que significaba la remontada del Liverpool. Pero en el día de Trossard hubo tiempo para que el portero sacase una manopla abajo decisiva en los últimos segundos.

La puesta en escena de Roberto de Zerbi en el banquillo del Brighton no pudo dejar mejores sensaciones. Siempre valiente, sacando los colores a la labor defensiva de los ‘reds’, salvados en varias ocasiones por su portero, Alisson, ante la desesperación de Jürgen Klopp.

Pero es que la posición en la zona alta del Brighton (cuarto) no es casual. Ya había asaltado Old Trafford y el London Stadium, no había perdido en sus dos últimas visitas a Anfield y explotando su talento joven, atropelló al Liverpoool desde el inicio. Un fallo de cálculo de Henderson secundado por la falta de intensidad de Fabinho en un balón despejado por su zaga, permitió a Trossard dinamitar el partido a los cuatro minutos. Sentó a Alexander-Arnold con un gran control y cruzó su disparo imparable.

La propuesta de un partido de ida y vuelta del Liverpool no sería rechazada, pese a su ventaja en el marcador, por el Brighton, capaz de estar a punto de marcarse en su portería con un exceso de confianza de Robert Sánchez con los pies, como de amenazar en cada ataque sin oposición rival. Welbeck hizo enloquecer a los centrales, encontró espacios en zona de remate y solo Alisson impidió el segundo con su primera intervención de mérito.

El mando del Liverpool lo retomó Thiago Alcántara. Con calidad pero falto de ritmo tras caer lesionado en la primera jornada de la Premier y haber regresado en Champions. Un robo suyo en zona alta permitió a Firmino disfrutar de la primera. Lento al armar el disparo. Su momento en el partido estaba por llegar. Más alejado de su identidad anda Salah, que solo disfrutó de una que le detuvo Robert con seguridad. Lea aquí: ¿Por qué restringen ingreso de barra de Junior al estadio Metropolitano?