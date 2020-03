Yesus y Carrascal fueron los únicos bolivarenses que jugaron en la Libertadores

Solo dos cartageneros fueron protagonistas en la primera jornada de la Copa Libertadores de América. Se trata de Yesus Cabrera, quien jugó todo el partido para el América de Cali, equipo que perdió 0-2 ante el Gremio de Brasil en duelo disputado en el estadio Pascual Guerrero. Otro que vio minutos fue Jorge Carrascal, quien fue titular con River Plate en la derrota 0-3 frente a Liga de Quito. El criado en el barrio Escallón Villa salió del campo de juego a los 67 minutos del segundo tiempo.

Se quedaron en el banco

Yesid Díaz no vio acción en la derrota del Independiente Medellín 1-2 ante Libertad de Paraguay por el Grupo H de la Copa. Se quedó en el banco. Igual pasó con Orlando Berrío con el Flamengo de Brasil, equipo que le ganó 2-1 a Junior de Barranquilla en el estadio Metropolitano. Berrío, desde la llegada del técnico Jorge Jesús, no se ha podido consolidar en el once titular de Flamengo, que es el actual campeón de la Copa Libertadores de América.