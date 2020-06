Hermana de Cristiano Ronaldo critica a la Juventus

La hermana de Cristiano Ronaldo, Elma Aveiro, ha criticado duramente el juego del Juventus de Turín tras perder la final de la Copa italiana ante el Nápoles, en la tanda de penaltis, tras el 0-0 en tiempo reglamentario, y en la que el portugués ni siquiera llegó a lanzar desde los once metros, al haber fallado antes dos penas máximas su equipo y él ser el último.

En su cuenta de Instagram, Elma ha publicado cuatro fotografías de su hermano, con cara de notable enfado y decepción, acompañadas del siguiente texto: “¿Qué más puedes hacer? Esto es todo, mi amor, tú sólo no puedes hacer milagros. No puedo entender cómo se puede jugar así. En fin... cabeza en alto, más no puedes hacer mi rey”.

Para muchos, el comentario ha sido considerado como un ataque directo a la estrategia escogida por el técnico Mauricio Sarri, más que al juego del equipo.