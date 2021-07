Shriever aguantó hasta el final y no se amilanó ante la antioqueña que venía, desde atrás, con mucha fuerza.

“Verla ganar esos dos oros olímpicos fueron mi mayor inspiración. Ha sido mi modelo”, dijo la flamante campeona. “He calcado su estilo. No me dí cuenta de lo cerca que estaba Mariana. Creo que ella y yo tenemos estilos de pedalear similares, pero yo conseguí mantener hasta el final mis piernas y mi cabeza y me pude llevar el premio... Estoy sin palabras”.

Pajón, por su lado, describió la final que tuvo como ganadora a la que podría ser su sucesora.

“Dejé las piernas, el alma y el corazón tirados en esa recta tratando de alcanzar a Shriever”, aseguró la antioqueña, quien ahora acumula dos oros y una plata en unas olimpiadas.