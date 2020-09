Con un campeonato en los categorías prejuvenil, juvenil y mayores años, entre el 6 y el 12 octubre, retornarán las pruebas de patinaje en el país, para lo cual ya la Federación Colombiana de Patinaje emitió la resolución que reglamenta el evento.

De acuerdo con el presidente de la Federación Colombiana de Patinaje, José Acevedo, “nuestro retorno a la actividad será con un evento dispuesto con un sistema de control técnico a cronómetro individual, descentralizado y de forma simultánea en las diferentes pistas del país, una por liga previamente autorizada por la Federación, atendiendo las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud y el Ministerio del Deporte, con todos los protocolos de bioseguridad”.

Precisó que las inscripciones ordinarias para este evento serán hasta el lunes 21 de septiembre y las extraordinarias se extenderán hasta el miércoles 23 de septiembre. “Debemos indicar que tendremos un nuevo sistema de pago de estas inscripciones las cuales se deben realizar a través de una transferencia electrónica en el banco AV Villas en la cuenta que se indica en la resolución reglamentaria del evento. No volveremos a manejar estos pagos en los eventos, es por esta razón que quien no realice la transferencia indicada a más tardar el 25 de septiembre, no podrá participar en este evento dispuesto por la Fedepatín para el retorno a actividades”, dijo el presidente de la federación.

En cuanto a los puntos que se entregarán para el escalafón nacional, todos los patinadores que se inscriban y participen recibirán 15 puntos, adicionalmente se entregaran otros 5 puntos a quienes actualicen su información en el formato dispuesto por la Federación Colombiana de Patinaje.