Pau Gasol: Cerca de ingresar al Salón de la Fama del Baloncesto

Pau Gasol cuenta ya las horas para convertirse este sábado en el primer jugador español que entra al Salón de la Fama del Baloncesto, un hito más para la legendaria y extraordinaria carrera del de Sant Boi.

Doble campeón de la NBA con Los Angeles Lakers, Gasol será uno de los protagonistas de esta ceremonia junto a otras estrellas de este deporte como Dirk Nowitzki, Tony Parker, Dwyane Wade, Becky Hammon y Gregg Popovich.

La gala tendrá lugar en el Symphony Hall de Springfield (Massachusetts, EE.UU.) a las 7:00 de la noche del sábado (hora colombiana). No obstante, la programación oficial de The Naismith Basketball Hall of Fame para su promoción de 2023 comenzará este viernes con una rueda de prensa con los homenajeados que se celebrará en el hotel y casino Mohegan Sun de Uncasville (Connecticut, EE.UU.) a partir de las 13:00 horas (hora colombiana). Lea aquí: Ohtani sigue agrandando su leyenda: consiguió nuevo récord en Grandes Ligas.