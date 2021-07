Lo de Reinaldo Rueda al frente de la selección Colombia sencillamente es muy bueno de momento. Con él por lo observado en la Copa América hay esperanza, hay futuro.

Son varios los puntos positivos con la selección de Rueda. El carácter de Colombia, las ganas, entrega, el orden, la vocación para defender y atacar en bloque. Todas esas cosas se pudieron hacer gracias a que los jugadores recuperaron la confianza y eso es muy importante en el deporte.

Hoy Colombia tiene un equipo solidario, unido, con calidad, con un gran líder llamado Reinaldo Rueda. No estuvieron ni James Rodríguez ni Falcao García, por distintas razones, pero el técnico metió al grupo en sintonía y todos lo respaldaron.

Ahora tiene más alternativas, tiene cómo hacer más cambios, dependiendo de las circunstancias de juego. Rueda nos sorprendió a todos con Argentina. Hizo tres sustituciones arrancando el segundo tiempo, con cambios de posiciones y variantes tácticas y eso le cambió la cara al partido. Lucimos mejor, empatamos y pudimos ganar.

Bajo las órdenes de Rueda está naciendo una nueva estrella. Se trata de Luis Díaz, quien no solo marcó un golazo sino que mostró gran categoría. Seguramente terminará pronto en uno de los grandes de Europa. y eso elevará más su nivel competitivo.

Lo mismo sucede con Wílmar Barrios. El cartagenero ganó galones y se consolidó en el once titular de Rueda. En la cancha, Colombia necesita de un jugador “metelón” y de puro corazón como Barrios.

De Reinaldo se puede decir que no se casa con nadie. Pone al que mejor está. Luis Muriel no mostró estar bien en otros juegos y fue suplente ante Argentina, nunca jugó y eso ayuda a que el grupo sienta que quien está ahí es porque se lo gana. También mandó al banco a Zapata o le sustituyó, pues no ha hecho la mejor Copa. Hizo los cambios a tiempo, en el momento oportuno y eso juega a favor.

El mensaje que le envió a James Rodríguez fue una invitación a que hiciera las cosas de una mejor manera. Seguro que el volante ofensivo ya lo pensó mejor, pues se le necesita para tener una selección más fuerte en lo deportivo.

Se va por el camino correcto. Colombia está rodando bien con Rueda. En la medida que se sigan sumando juegos esta Selección crecerá más en su producción futbolística. El Mundial de Catar 2022 es la próxima meta y este equipo, de verdad, invita a creer.