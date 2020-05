“Quería jugar en la Liga Premier”: David Villa, exjugador español

“He tenido grandes defensas como rivales. El que me puso las cosas más difíciles fue Puyol. Cuando tenía que jugar contra él, estaba muy inquieto. No sólo era muy bueno... sus condiciones restaban mucho las mías. Un central más alto o más lento se me daba mejor. Sin embargo, Puyol tenía unas condiciones que chocaban con las mías”, dijo el delantero asturiano a través de Instagram en un directo en la cuenta del Queensboro.

Cuestionado por cuál fue el mejor gol de su carrera, destacó el que marcó al Manchester United con el Barcelona en la final de la Liga de Campeones de la temporada 2010/11.

“Quizá he metido más bonitos, pero ese reunía todo. Final de Champions. Wembley, contra el Manchester United. Ibamos 2-1 y nos daba la victoria casi. Reunió muchas más cosas de lo que puede ser un gol difícil. Siempre he estado muy orgulloso de los goles que he marcado de cabeza, porque no era mi fuerte. Pero el mejor gol fue este de Wembley”, reconoció.