¿Quién es favorito? Ernesto Jerez y Luis Álvarez opinan de la Serie Mundial

Los reconocidos periodistas de béisbol, Ernesto Jerez y Luis Alfredo Álvarez, quienes trabajan para el canal de deportes, ESPN, hablaron de la Serie Mundial en el béisbol de las Grandes Ligas, en una mesa redonda organizada esta semana por el propio canal y en donde participaron muchos periodistas de varios países.

“Creo que van a ganar los Astros de Houston en seis juegos. Este es un equipo que no tiene a un José Altuve en su mejor momento, pero siguen ganando”, dijo Jerez, quien es popular por su frase “no, no, no, no, díganle que no a esa pelota”, la misma que utiliza cuando hay un cuadrangular. Lea aquí: MLB: Harper jugará al fin Serie Mundial; Trout sigue esperando

“Yo veo una Serie Mundial muy pareja, son dos equipos que batean mucho. Si los Astros no le ganan en seis partidos, los Filis la ganan en siete”, expresó, por su lado, Álvarez.