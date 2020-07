“Quiero quedarme en River Plate”: Jorge Carrascal

“He escuchado rumores, pero no he recibido noticias de mi representante, él no me ha dicho nada”, sostuvo el talentoso jugador que todavía se encuentra en Argentina.

“Quiero quedarme en River, por lo menos, dos o tes años”, agregó.

Regresará a casa

En el diálogo, Carrascal también aseguró que estará llegando al país en los próximos días, pues el fútbol de Argentina no arranca y todos los jugadores extranjeros están regresando a sus piases de origen para pasar la cuarentena obligatoria junto a sus familiares.

“Tengo el viaje (a Colombia) para el fin de semana. Estoy esperando el itinerario y lo del permiso”, dijo este cartagenero que jugó hace poco con la Selección Colombia sub 23 en el Preolímpico que se disputó en nuestro país.

Jorge también habló de Millonarios, el equipo que le dio la oportunidad de debutar como profesional, y de Real Cartagena, el equipo de su ciudad, ese mismo que juega en la segunda división.