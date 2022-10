Video: Periodista rompe en llanto en plena entrevista con Messi

“Te deseo que seas muy feliz, que te vaya muy bien siempre, te lo mereces. Siento una profunda admiración por ti”, fue lo que pudo decir Pablo Giralt antes de llorar de la emoción. Lea aquí: ¡Bomba!: Cristiano Ronaldo, ya tendría nuevo equipo como destino

Messi, por su lado, guardó silencio por varios minutos, debido a que se vio sorprendido con el episodio.

“Gracias, muchas gracias. Me emociona poder llegar así a las personas. Hay muchas personas en Argentina y en el mundo en general que siempre me acompañaron y me admiraron. Soy un agradecido por todo el cariño que he conseguido durante mi carrera“, logró decirle “La Pulga” al periodista.