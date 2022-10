La colombiana Susana Medina comparte consejos para emprender con éxito

La empresaria, influencer y odontólogo Susana Medina Mesa logró abrirse camino en otros campos laborales, rompiendo paradigmas, sin descuidar su profesión.

Medina abrió su corazón para revelar que nació en Medellín, siendo la menor de tres hermanos; que su comida favorita es la gastronomía mexicana, su clima ideal es el frío y su lugar favorito siempre será su hogar; de sus pasatiempos le encanta el cine y acudir a la playa y al parque en familia; está casada, siendo madre de tres hijos y la frase que la identifica es: “Haz el bien sin mirar a quién”. (Vaneps, la marca que redefine el pop nacional)

“Cuando tengo la oportunidad de ayudar al otro lo hago, no lo publico, no me aprovecho de ello, por eso amo mi profesión y también estoy muy conforme con mis principios, mucho o poco me ha permitido ayudar a personas que lo necesitan, no solo materialmente, ni en el área odontológica”, dijo.

Agregó que: “Sembrar eso en las personas que nos rodean, creo que es lo más bonito que podemos dejar en nuestro paso por la tierra. Que la mayor satisfacción sea el dar, el servir sin esperar nada a cambio genuinamente”.

Al hablar del mensaje que le gustaría transmitir a sus seguidores, Susana exteriorizó que: “desde mi experiencia y con argumentos de mi día a día, las posibilidades que existen para lograr sus sueños y metas, las herramientas que quizás puedan servirles para aplicarlas cada uno en su vida y a su escala. La mejor forma de enseñar o transmitir es dando el ejemplo”.

La colombiana les aconsejó a los que están iniciando algún proyecto que entiendan la importancia de documentarse, de estudiar su campo de negocio y su proyecto. Entender que no podrán realizar todo solos, siempre necesitarán ayuda, rodearse de personas lo suficientemente capacitadas que les aporten ideas y las apoyen.

“Siempre confía en lo que tengas en mente será lo más favorable para tu proyecto. Jamás desistir de tu objetivo principal, saber delegar. Siempre se presentarán momentos complicados, lo importante es continuar y no perder la fe”, mencionó.

Susana Medina considera que las bases para los emprendedores son: la necesidad y la resiliencia. “Son esa motivación infinita para cualquier persona de salir de su zona de confort y reestructurar su vida en disposición a emprender y edificar sus ideas y metas”.