¿Daniella Álvarez y Daniel Arenas terminaron? Hay rumores de separación

Hace algunas semanas, el actor Daniel Arenas en un programa de televisión en vivo protagonizó un polémico beso con unas de sus compañeras de set, Adamari López. Aunque todo se trataba de demostrar cómo los actores se daban besos en televisión, al parecer, su novia Daniella Álvarez no lo habría tomado de la mejor manera. (Lea aquí: Daniella Álvarez reveló que padece dos enfermedades, ¿cuáles son?)

“Actué mal, yo obré mal, resolví la situación de una manera equivocada. No estaba en un personaje, ni en una novela”, dijo. Además agregó que: “llevo 20 y tantos años estando en este medio y creo que siempre he sido muy fiel a mis convicciones y a lo que tengo en el corazón, en todos mis años de carrera jamás he sido parte de un escándalo ni de una controversia que manche mi nombre”. Todo esto lo mencionó el actor a través de su perfil en la red social de Instagram. (Le puede interesar: Adamari López se defiende de críticas por apasionado beso con Daniel Arenas)