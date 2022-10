Esperanza Gómez regresa al cine para adultos... y contará su historia

Esperanza Gómez, actriz porno.

También anunció la apertura de su canal de Youtube donde subirá podcasts. En cuanto a las redes sociales, Gómez tuvo algunos inconvenientes por la censura y su cuenta oficial en Instagram fue cerrada en la que tenía más de cinco millones de seguidores. Esto la llevó a tomar acciones legales en contra de Meta Platforms, Inc, un conglomerado de tecnología y redes sociales en Estados Unidos; exigiendo sus derechos a la igualdad, al trabajo, a la no discriminación, entre otros. Lea también: Papa Francisco dijo que “el porno envenena el alma”, ¿qué piensan los expertos?

“A mí las redes sociales no me permitían monetizar por ser actriz porno. A nosotras nos censuran por la discriminación (...) Yo tengo los mismos derechos que una mujer que no hace pornografía”, dijo en la entrevista de ‘Lo sé todo’.