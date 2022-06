Khloé Kardashian sobre infidelidad de Tristan: “Es solo una bofetada más”

Han sido varios los escándalos por los que ha atravesado Khloé Kardashian debido a su inestable relación con el jugador de baloncesto Tristan Thompson, padre de su hija True. Lea aquí: La modelo con la que Tristan le habría sido infiel a Khloé Kardashian.

En un episodio reciente de The Kardashians, Khloé contó lo que pensaba sobre la demanda de paternidad que afronta su expareja por la manutención de su bebé con otra mujer llamada Maralee Nichols. “Es hora de irse y no me siento culpable por eso”, fue una de las expresiones que lanzó la famosa al referirse de dicha situación.

Precisamente hoy, 16 de junio, se cumple un año de que la también empresaria de 37 años se enteró de que la estrella de la NBA esperaba su tercer hijo, que nació en diciembre. Los hechos quedaron registrados al terminarse la temporada del programa The Kardashians, tiempo en que Khloé le preguntó a su hermana Kim Kardashian: “¿Qué diablos es esto?”, cuando le explicaba por teléfono lo que acababa de enterarse. “Oh, Dios mío. Esto no puede estar pasando”, reaccionó Khloé.

Recientemente, la famosa confesó que se enteró de la infidelidad de Thompson “con el resto del mundo”, y culpó a su expareja por no avisarle a tiempo sobre la demanda de manutención.