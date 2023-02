La escuela ‘Tu1millon’ con la que un coach ayuda a triunfar a sus seguidores

El coach español de 31 años Amadeo Llados, quien actualmente reside en Estados Unidos, adelanta que para el 2023 su objetivo es impactar millones de vidas alejando a las personas de sus vicios y acercándolos a sus sueños a través de hábitos, mindset, fitness y emprendimiento.

Amadeo Llados recordó que a los 20 años dijo basta y escapó de su vida con alcohol. Fiestas, drogas para determinar perseguir su pasión, el fitness. (Lea también: El metalero Ozzy Osbourne cancela su gira, ¿se retira de los escenarios?)

“En 2015 tenía tan solo $50 en mi cuenta de banco, trabajaba de fregaplatos y obrero en la construcción. Decidí trabajar duro y ahorrar, empecé a invertir todo mi dinero en conocimiento, en coaches y mentores que estaban donde quería llegar y tenían los resultados que yo quería tener, esto me cambió radicalmente la vida en tan solo tres años. En 2018 me convertí en Millonario como coach online fitness, pero lo más importante en estos años ha sido los cientos de vidas que he impactado y cambiado a través de mis redes sociales y de mi coaching”, explicó.

Es por eso que en el 2019 decide fundar la escuela ‘Tu1millon’ con el objetivo de ayudar a cientos de personas a escapar del sistema y vivir de su pasión.

Más de la escuela...

La escuela Tu1millon es una escuela creada alrededor de la experiencia y conocimiento de Amadeo Llados sobre cómo escapó del sistema como coach online.

A día de hoy han pasado más de 2000 alumnos por Tu1millon con cientos de casos de éxito que ya han escapado el sistema gracias al curso Tu1millon y están viviendo de su pasión con su negocio de coaching online día a día.