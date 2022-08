Lo que hay tras los looks de Francia Márquez y Verónica Alcocer en la posesión

El conocedor de historia de la moda William Cruz Bermeo, docente en la facultad de diseño de la Universidad Pontificia Bolivariana, aclara que no es una muceta, pero sí se le parece: “La pieza evoca una muceta; pero claramente no lo es. Y por el contexto de uso, evitaría atribuirle cualquier simbolismo relacionado con una muceta a la pieza que lleva la Primera Dama”. Le puede interesar: El enterizo de Verónica Alcocer, la primera dama, que despertó elogios

Tanto Coco Chanel como Carolina Herrera son dos mujeres para analizar en este contexto. A las dos diseñadoras se les conoce, entre muchas cosas, por haber sido muy defensoras del blanco como símbolo del poder femenino, destacó la consultora Ana Lucía Jaramillo al hablar del traje de Harris años atrás y teniendo en cuenta, además, que fue Carolina Herrera quien vistió a la vicepresidenta elegida en Estados Unidos para esa ocasión.

El significado del blanco ha variado a lo largo del tiempo, acercándose a la “transparencia, pureza, sinceridad, claridad, liviandad”, añadió Jaramillo. El look y el maquillaje de Alcocer estuvo a cargo del reconocido estilista Norberto.

La vicepresidenta, fiel a su estilo

La nueva vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez Mina, llegó con un vestido firmado por el joven diseñador Esteban Sinisterra. Desde hace varios meses se conoce que Sinisterra, de 23 años y sin formación profesional en diseño, maneja el guardarropa de Márquez y medios internacionales lo han denominado "protagonista de la explosión de la moda afrocolombiana".

Q’Hubo Medellín habló con Sinisterra quien contó: “Soy diseñador de modas empírico desde la necesidad de poder aportar recursos a mi casa, ya que en Buenaventura empecé haciendo arreglos en modistería: le arreglaba las botas de los pantalones a las personas del barrio, así contribuía a mí casa”. Actualmente estudia trabajo social y completa 3 años vistiendo a Márquez.

“Francia Márquez llega a mí porque me recomiendan con ella amigos de Cali. Siempre me he caracterizado por hacer muy bien mi trabajo, entonces ella me busca, yo no lo podía creer, pues ella en mi comunidad era la defensora de los ríos, la mujer que se puso la camisa para salir a defender los derechos de las mujeres y, lo más importante: defiende el territorio. Antes de que ella se volviera famosa, yo ya conocía a Francia y sus luchas. Entonces, fue un honor”, le contó a Q’Hubo.