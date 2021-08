Uno de los que se robaron todas las miradas durante el último episodio, fue el actor de origen español Emmanuel Esparza, líder del equipo de los hombres, quien siguió la dinámica de Marbelle, capitana del rojo, y decidieron hacer del reto una competencia entre hombres y mujeres. El español no solo dirigió de manera armónica a sus amigos para hacerse de manera inapelable con la prueba de campo, sino que encendió las redes cuando apareció con un nuevo “look” que incluía su pelo peinado hacia atrás con fijador y un par de lentes. Incluso su compañero, el comediante, Frank Martínez, lo estuvo “alabando” (en broma) por su belleza.

El reto de eliminación tuvo un elemento sorpresa que desarmó, de entrada, la intención de los hombres de salvar a su compañera, la comediante Liss Pereira, de lo que era una eliminación inminente ante 3 de las populares “Babys”. Ellos serían los jurados de los platos de sus compañeras, pero no podían saber quién había preparado ninguno de éstos, por lo que estaban a ciegas y solo podían juzgar el plato por su calidad.

El reto se hizo más complicado cuando las concursantes descubrieron que el ingrediente principal era piraña, el pez carnívoro que se puede encontrar en ríos de la Orinoquía y la Amazonía. Vale la pena destacar que la prueba, realizada al aire libre, supuso también un reto físico por lo que la presentadora del programa, Claudia Bahamón, se puso el delantal para asistir a cada una de ellas, ayuda sin la cual de seguro no habrían podido entregar los platos.

Para Marbelle era también muy difícil descifrar de quién era cada plato, y con cada voto temía poder estar condenando a una de sus amigas, situación que se hizo realidad al momento de la calificación final. No solo no consiguieron eliminar a su rival, Liss Pereira, sino que el peor plato fue el de su amiga la modelo Catalina Maya, por lo que la también empresaria tuvo que despedirse con el guayabo de no poder acceder a los 10 mejores del programa.