A las 7 de la noche empezó una de las galas más importantes de la industria musical: los Billboard Music Awards, los cuales fueron postergados en abril por la pandemia de COVID-19, pero hoy llegaron con más fuerza.

La ceremonia tuvo como primera presentación a Sia, quien llenó de música el Dolby Theatre de Los Ángeles y sorprendió con un exótico atuendo.

Kelly Clarkson, fue la anfitriona por tercera vez, inauguró el espectáculo cantando “Higher Love” de Steve Winwood, que se convirtió en un éxito dance el año pasado cuando el DJ noruego Kygo hizo un remix de la versión de Whitney Houston. Clarkson estuvo acompañada por la baterista Sheila E. y el grupo a cappella Pentatonix para su interpretación.

El pre show estuvo a cargo de Lety Sahagún, Paty Cantú y Mario Bautista con la participación de Heisel Mora y Anaís Castro.

Cabe mencionar que los Billboard Music Awards premian a los artistas más populares de la música actual según su desempeño en los Billboard Charts durante los últimos doce meses. Esta lista es considerada como la máxima autoridad en la industria musical.

Y los ganadores son...

Mejor Álbum Billboard 200

Billie Eilish con “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”

Canción Top 100

Lil Nas X y Billy Ray Cyrus

Mejor artista femenina

Billie Eilish

Mejor artista country

Luke Combs

Mejor artista de ventas de canciones

Lizzo

Primer Billboard Change Maker

Killer Mike

Mejor artista latino

Bad Bunny

Mejor artista masculino

Post Malone

Premio icono

Garth Brooks

Mejor artista R&B

Khalid

Premio Billboard Chart (votado por fans)

Harry Styles

Mejor artista- redes sociales

BTS

Mejor artista cristiana

Lauren Gaigle

Mejor artista

Post Malone

Mejor artista del Top Hot 100

Lil Nas X y Billy Ray Cyrus

Post Malone era el artista con más nominaciones, le seguían Billie Eilish, Bad Bunny y J Balvin.