Shakira arrasó en los Premios Juventud con ocho galardones

En una noche llena de emociones y reconocimientos a grandes artistas, la reconocida cantante colombiana, Shakira, se llevó la noche en los Premios Juventud al recibir ocho premios en diversas categorías. Entre gritos y aplausos de sus fanáticos, la barranquillera demostró una vez más por qué es una de las artistas más queridas y talentosas de la industria musical a nivel mundial.

Luciendo un elegante vestido rojo, Shakira tomó el escenario con el micrófono en mano para agradecer a todos aquellos que la han apoyado a lo largo de su exitosa carrera. "Es verdad que como artista he tenido la inmensa suerte de trabajar con un gran sello discográfico y de colaborar con increíbles productores y artistas, pero mi mayor suerte es la de tener los fans que tengo", dijo.

La cantante no pudo contener la emoción al dirigirse a su apreciado público. “Cada día ustedes me inspiran a superarme y a no rendirme. La verdad es que cuando tuve dudas sobre mí misma, ustedes hicieron que volviera a creer en mí; cuando me sentí frágil, me llenaron de fuerza; cuando me sentí sola, me acompañaron, me protegieron, me mostraron su lealtad... Gracias”, compartió Shakira en un emotivo discurso, dejando claro el cariño y la conexión especial que tiene con sus seguidores, quienes la han acompañado a lo largo de su carrera.