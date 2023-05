Shakira y su emotivo discurso tras recibir distinción como ‘Mujer del año’

Llega el momento en la vida de una mujer en el que ya uno no depende de alguien para quererse y aceptarse tal cual es”.

Shakira.

Sin embargo, en sus primeras palabras hizo referencia al difícil año que vivió. “Ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida. Este año he sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer porque es un año en el que me he dado cuenta que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, más valientes y más independientes de lo que nos enseñaron a ser”, expresó la artista.

“A qué mujer no le ha pasado, por buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro, que se ha olvidado de sí misma. A mí me ha pasado, pero llega el momento en la vida de una mujer en el que ya uno no depende de alguien para quererse y aceptarse tal cual es”, sostuvo Shakira.