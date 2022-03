LeBron anotó 38 puntos en la derrota de Los Angeles Lakers frente a los Washington Wizards (127-119), pero al menos le quedó el consuelo de que ahora suma 36.937 puntos en total con los que superó a Karl Malone (36.928 puntos) en la clasificación histórica de anotadores. Le puede interesar: James no pudo apreciar debidamente su hito, tras la derrota.

El letón de siete pies y tres pulgadas (2,20 metros) anotó 27 puntos, incluidos 16 en el último periodo.

Porzingis atinó un triple con 38 segundos por jugar, para colocar a los Wizards arriba por seis tantos. James no pudo responder en el otro extremo de la cancha. Le puede interesar: Un LeBron James histórico resucita a los Lakers con 56 puntos

Washington superó a los Lakers por 34 puntos contra 20 en el último cuarto.

Ahora, James está sólo debajo de los 38.387 puntos de Abdul-Jabbar, el máximo anotador en la historia. Llegó al encuentro 19 puntos debajo de Malone, quien acumuló 36.928.

El récord parece al alcance de James, si es que se mantiene saludable.

“No me permito pensar en eso. Siempre he jugado este deporte así, durante años, y estas cosas simplemente han ido ocurriendo de manera orgánica, al jugar de la forma correcta”, comentó James. “Espero lograr eso en algún momento de mi carrera, pero no pensaré mucho en ello”. Le puede interesar: LeBron James se convierte en el máximo anotador de la NBA

Luego de conseguir seis tantos en el primer periodo, el astro brilló en el segundo, con un desempeño que incluyó una volcada y tres triples.

El último de esos encestes de tres puntos le permitió alcanzar a Malone. Lo rebasó con 5:20 minutos restantes en el tercer periodo, mediante una bandeja.