A mujer le negaron la visa americana y reveló que preguntas le hicieron

Lo primero que aclaró es que, a diferencia de ella, a otras personas les hicieron cuestionarios más cortos y “pa’ fuera, negao”.

Luego reveló una serie de preguntas que tuvo que responder como el motivo del viaje, la ocupación de los familiares, los ingresos y propiedades que tiene y los países que había visitado. En esa última pregunta, Bertel contó que le contrapreguntaron algo muy particular: “Oye, ¿si tú ganas tanto dinero por qué solo has ido a esos países y no has ido a Europa?”.

También le preguntaron si tenía parientes o conocidos en Estados Unidos, a lo que contestó que no.

Además de la ocupación de los familiares le preguntaron específicamente donde vivían sus padres y ella respondió que su madre y hermano son migrantes en Ecuador y el funcionario quiso saber cuál fue el motivo de ese traslado.

En otro video de TikTok aseguró que muchos usuarios de la red social le criticaron esta respuesta y que esa fue la razón por la que le negaron la visa. Ella respondió que quizá pudo haber sido eso, pero que siempre prefirió hablar con la verdad porque si le preguntaron era porque seguro ya sabían esa información.

En cuanto al tema de los ingresos le preguntaron que de dónde provenían si no ejercía su profesión como abogada, ella le respondió que tenía un negocio y de nuevo le pidieron que mostrara el registro ante la Cámara de Comercio, por suerte ella llevó el documento y tuvo como soportar su respuesta, en este punto le recomendó a quienes la veían que llevaran los documentos que consideraran necesarios a la entrevista para corroborar lo que estaban diciendo.