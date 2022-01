Además, Santa Cruz presenta “varias bajas” por personal que se contagió de la COVID-19 principalmente en los establecimientos de salud de tercer nivel, que son los hospitales más completos, algo que llega alrededor de la mitad del personal administrativo y médico, según las autoridades locales.

La vacunación en Bolivia no es obligatoria, por lo que quien decida no inmunizarse tiene la alternativa de presentar una prueba PCR, no mayor a 48 horas, para desarrollar actividades en las que se deba certificar que no se porta el virus.

No obstante, la medida ha despertado la protesta de algunos grupos religiosos y sociales que han visto en la disposición de exigir el carnet una forma de obligar a la vacunación por lo que han anunciado medidas legales.

Con el proceso de vacunación que comenzó gradualmente hace un año se han administrado más de 9,8 millones de vacunas entre primeras, segundas y terceras dosis, además de inmunizaciones únicas a mayores de 5 años.

Bolivia acumula 19.733 decesos y 614.941 casos confirmados desde la llegada de la pandemia en marzo de 2020, mientras que 62.668 son los casos activos.