Marchas en Chile por aniversario del golpe de Estado terminan en disturbios

La derecha tradicional chilena, agrupada en la coalición Chile Vamos, anunció esta semana que se ausentará el lunes de los actos conmemorativos, a los que asistirán varios presidentes de la región, y dijo que no firmará la declaración a favor de la democracia que promueve Boric.

“El quiebre de la democracia chilena, con sus enormes secuelas de muerte y destrucción, nos sigue marcando hasta hoy (...) Hoy cuando algunos se permiten relativizar aquello que no debió existir, decimos con firmeza: democracia hoy y siempre”, subrayó Boric en la antesala de un aniversario que está generando mucha crispación y polarización.

🔴 Miles se siguen sumando a la romería conmemorativa a 50 años del golpe cívico-militar que destruyo la democracia en Chile. 🔴 El pueblo no olvida a quienes ya no están. 🔴 Los derechos humanos se defienden en todas partes, siempre. pic.twitter.com/jQxwiC8KQ8

El golpe dio inicio a una cruel dictadura de 17 años que dejó un saldo de más de 40.000 víctimas, entre ellas al menos 3.200 opositores asesinados.

“Mientras no haya justicia, no haya verdad, jamás dejaremos de marchar. Hay que sanar las heridas con justicia verdadera, reparación y garantías para el nunca más”, dijo un manifestante que pidió no ser identificado.