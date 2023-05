“A mí no me eligieron para lanzar odio contra esos jóvenes”: Francia Márquez

“A mí no me da miedo decirlo, ¡que viva la primera línea!”, dijo Márquez en medio de una marcha en conmemoración del Día del Trabajo en Cali. Lea aquí: Video: Francia Márquez y su polémica frase en apoyo a la primera línea

Ante las críticas que ha recibido, la vicepresidenta aseguró que los colombianos no la habían elegido para seguir estigmatizando a los jóvenes que han sido judicializados por su participación en las manifestaciones.

“Vicky, no se puede seguir estigmatizando a la juventud que solo espera garantía de derechos y oportunidades. Lo siento, pero a mi NO me eligieron para arrojar odio contra esos jóvenes, al contrario, me eligieron para trabajar por la garantía de sus derechos y eso hacemos”, expresó Márquez en su red social, en respuesta a la periodista Vicky Dávila, que había comentado sus declaraciones.