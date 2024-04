Dumek, Fico y Beltrán critican a Petro el llamar “comprada por ollas” a Policía

“Hay corrupción en el Gobierno, hay corrupción en todo lado. Combatamos la corrupción, pero no deslegitimemos a la Fuerza Publica en este momento en el que más los tenemos que fortalecer. Mientras se fortalecen los grupos armados en los diferentes departamentos, se está debilitando la Fuerza Publica. La pregunta es con quién vamos a responder a estos grupos armados”, expresó. Siga leyendo: Abuchean a Petro por decir que en los expendios de droga “compran al policía”

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, fue crítico ante el presidente, pues aseguró que no se debe deslegitimar a la Fuerza Pública en momentos en los que los grupos armados se fortalecen en varias regiones del país.

Dumek Turbay, el alcalde Cartagena, hizo duro señalamientos a las declaraciones del presidente. Precisó que frutas podridas hay en todos los cestos, pero eso no se combate con discursos de odio ni lanzando piedras de forma irresponsable, sino con respaldo y unión institucional, en sinergia con el resto de actores civiles y privados.

“No puede haber contemplaciones frente a ningún corrupto, pero generalizar de que todo policía es corrupto me parece el mayor despropósito y el mayor insulto a los buenos policías y sus familias. Yo invito a que no se divida el país, a que no desinstitucionalicemos. Claro que hay corrupción, pero a la institución hay que cuidarla”, dijo.