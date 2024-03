El presidente del Senado reta a Gustavo Petro por convocar constituyente

Name, en tono casi que de reto, sostuvo en voz fuerte “traiga aquí señor Presidente la ley que convocaría una Asamblea Nacional Constituyente como es el mandato constitucional, no se invente caminos que no aceptamos. No envilezca la democracia colombiana, usted recibió de ella un mandato y debe respetarlo y no envilecerlo. Usted es el presidente de Colombia, no es un habitante pasajero del Palacio de Nariño, aquí hay un Congreso con prestigio señor Presidente”.

“... no tengo más remedio que responder con firmeza, que este no es un Congreso genuflexo y que no está dispuesto a aceptar que del Presidente de la República provenga una amenaza a la democracia y al Congreso de la República. A la democracia porque desconoce la institucionalidad en primer término es decir contra ella y al Congreso porque ha sido muy claro de manera equivocada, errática y desvariada, el señor Presidente al plantear una Asamblea Nacional Constituyente por la vía de los cabildos y de los comités y no por la vía de la Constitución”, declaró ante la plenaria.

En una intervención fuerte y dura, el presidente del Senado, Iván Name, acaba de retar al presidente de la República que lleve al Congreso el proyecto de ley por medio del cual se convoca la asamblea nacional constituyente y que no lo haga por caminos, supuestamente constitucionales, que se está inventando.

Pero fue más allá y le dijo a Petro que “pensó usted que tenía la fórmula mágica para decirle al Congreso lo que tiene que hacer y que nosotros no pudiéramos pensar que representamos tan legítimamente como usted la democracia y la sociedad y la Nación. Revise sus conceptos señor Presidente sabemos que no es abogado, pero usted no puede hacer por la vía de facto una convocatoria y un proselitismo, porque ya arrancó la campaña como no lo ha anunciado para el 2026 y eso es también inconveniente para una democracia un presidente en campaña de tal manera”.

El jefe del poder legislativo sostuvo además que “ahora nos preocupa el desprecio por sus reformas que tiene usted. Quién ha dicho que la reformas no se han ido estudiando? Quién ha dicho que la Comisión Séptima no está en el tema de la reforma a la salud? Está plenaria acaba de levantar los impedimentos para estudiar la reforma pensional”.

También dijo que hay una campaña de desprestigio en su contra. “Y a mí no me mueve el piso las campañas que han montado contra mí, espero prontamente que la corte sea la que diga la última palabra y no algunas redes auspiciadas por ciertos sectores, no crean que me merma una investigación preliminar que espero que prontamente diga que el presidente del Congreso tiene o no tuvo o no nexos con lo que perversamente, descabelladamente han formulado preciso desde que llegaba la presidencia del Congreso”, remató.