En vivo: Así avanza la jornada electoral en Cartagena

2:15 p.m.: Varias personas han denunciado ante este medio que no han podido votar porque no aparecen en ningún listado de votación. Hasta el momento la Registraduría no ha resuelto la situación.

1:55 p.m.: Recuerde conservar el certificado electoral, ya que hay una serie de beneficios a los que usted tiene derecho si decide conservarlo y lo muestra a universidades, oficinas públicas, o incluso el Ejército. (Lea aquí: Después de votar, no bote el certificado electoral)