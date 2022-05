Tercera prueba de la defensa: Testimonio de Joel Baena Wong, otro miembro del grupo de Barreto y Estrada, quien relató hechos similares a los narrados por Jany Vega Pérez. “El patrullero apellido Salas siempre estuvo con una actitud grosera, cuando sacó el paquete negro, que según él lo había encontrado en la camioneta de Martín, comenzó a decir que eso era ‘perico’. En ese momento le quito el paquete de la mano y le meto la llave del carro. Lo que no me explico es que si encuentran droga no siguieron buscando se encontraban más estupefacientes en los numerosos compartimentos que tiene esa camioneta ni revisó el carro en el que veníamos el otro grupo”, aseguró este testigo.

Del Río compartió los recibos de la estación de Gasolina, facturados por Erlin Ballestas, que demostrarían lo relatado por los procesados y los testigos a su favor