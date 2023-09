Ningún candidato a la Gobernación de Bolívar ha reportado sus ingresos y gastos

El único mecanismo de consulta que hasta la fecha se ha dispuesto en CUENTAS CLARAS no permite una descarga masiva y completa en base de datos procesables, por lo que el seguimiento y análisis sobre los ingresos y gastos debe hacerse uno a uno sobre los más de diez (10) documentos en PDF.

“Sin embargo, al 30 de agosto esa información no ha sido alojada en el mencionado portal, situación que ya había sido expuesta por esta organización a través de la carta enviada el 22 de agosto a la Presidencia del CNE y al pleno de los Magistrados.”, añadió la organización.

Sin embargo, para estas elecciones el CNE decidió no entregar este acceso. Ante la imposibilidad de realizar el monitoreo completo y oportuno a los reportes sobre ingresos y gastos de campañas, la MOE solo podrá presentar informes parciales y en algunos casos solamente con muestras representativas.

De las 244 candidaturas restantes, 132 no presentan información sobre su financiación de campañas (tienen sus formularios en blanco), es decir, el 53.6 % de las candidaturas no ha empezado su proceso de rendición de cuentas. Así mismo, 112 candidaturas, el 45.5 %, ni siquiera están disponibles para la consulta en CUENTAS CLARAS debido a que no están registradas en el aplicativo.

Ante esto, el movimiento se permitió concluir que al menos en lo relacionado con las campañas a la gobernación, 244 candidaturas estarían incumpliendo lo dispuesto en la Resolución 4737 de 2023 del CNE, en la que se señala que “las campañas electorales registrarán los asientos contables a más tardar durante la semana siguiente al día en el cual se hubiesen efectuado las operaciones”.

¿Y los candidatos a la Alcaldía?

El Universal revisó si los 14 candidatos a la Alcaldía de Cartagena reportaron sus ingresos y gastos en el aplicativo Cuentas Claras, encontrando que hasta hoy nadie lo ha hecho. Si bien es cierto que cinco partidos aparecen registrados en la fuente, entre esos Centro Democrático, quien no tiene candidato en las Territoriales en la ciudad, ninguno de los adjuntos que se encuentran cargados en web contienen la información de gastos y financiación de campaña.