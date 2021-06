"Estamos en nuestro cuarto de hora, hay que saberlo aprovechar. Hay que aprovechar este momento y construir juntos. Y asegurarnos de que todo esto que nos ha costado tanto no nos lo dejemos arrebatar”.

Esas fueron algunas de las palabras que dijo este miércoles el alcalde Jaime Pumarejo durante el recibimiento que hizo de tres nuevos parques para la ciudad y que fueron entregados por las empresas urbanizadoras Amarilo y Constructora Bolívar.

El mandatario aprovechó para destacar la manera cómo la ciudad ha venido superando el tema de la pandemia por el nuevo coronavirus y la apertura económica que ha tenido, siendo una de las capitales que el Gobierno nacional ha escogido para ser modelo de lo que será la apertura total del país.

Pumarejo Heins considera que dentro de poco tiempo Barranquilla habrá cumplido con todo el esquema de vacunación y habrá menos restricciones para que la apertura sea total.

“En menos de un mes habremos vacunados a todos los barranquilleros mayores de 40 años y a todas las personas con comorbilidades. Cuando eso ocurra Barranquilla podrá seguir abriendo de manera más segura y eso va a ocurrir dentro de muy poco”, afirmó.

UN BOSQUE TROPICAL DENTRO DE LA CIUDAD

Tras recibir los tres parques, que suman más de 20.000 metros cuadrados, Jaime Pumarejo Heins aprovechó para anunciar que “en frente de la Alameda del Río quedará el primer bosque urbano de Barranquilla. Son 30 hectáreas, una cesión anticipada que nos dio la empresa Argos y que nos brinda la oportunidad de poder crear el primer bosque seco tropical protegido de Barranquilla y del Caribe colombiano”.

“Dentro de las 30 hectáreas se construirá el primer escenario que vamos a construir para los Juegos Panamericanos de 2027. Porque ahí va a quedar la mejor pista de ciclomontañismo de Suramérica. Para que los niños, los adultos, al que le guste, vayan y practique ciclomontañismo”, anotó.

Seguidamente apuntó que “es un gran bosque seco tropical que, además va a tener áreas de senderismo, áreas de campamento, áreas de didáctica con los jóvenes, ese va ser el espacio donde nos vamos a encontrar con la naturaleza”.

RECUPERAR EL TREN TURÍSTICO

También anunció el proyecto que se tiene con la ciénaga de Mallorquín. “Vamos a recuperar el tren turístico hasta Bocas de Ceniza. Vamos a apropiarnos de manera positiva de la playa de Puerto Micho y la vamos a organizar para que sea la primera playa urbana de Barranquilla”.

“Vamos a generar espacios para que puedan hacer todo tipo de actividades recreacionales y deportivas en el Parque Ciénaga de Mallorquín, donde, inclusive, habrá deportes de remo, vela, avistamiento de aves y muchas otras cosas. Hasta un hotel estamos planificando construir ahí”, aseguró.

“Y esa primera piedra la vamos a estar poniendo dentro de un mes. Así que antes del 2023, no solo vamos a ver terminado el Gran Malecón del Río hasta la Isla de La Loma, con gran zona de espacio público, sino que vamos a tener más espacios para conectarnos con el medio ambiente, para tener espacio público de calidad, pero más importante aún, un espacio que va a atraer turismo; porque eso va a permitir que vengan del interior del país y del exterior a visitar a Barranquilla”, prosiguió.

CON EL PRESIDENTE A BORDO

Jaime Pumarejo Heins también manifestó su alegría porque la capital del Atlántico será la sede de los Juegos Panamericanos del 2027.

“Estoy muy feliz porque dentro de muy pocos días les vamos a dar la noticia, junto con el Presidente, (Iván Duque) y ojalá con el presidente de los Juegos Panamericanos, de que Barranquilla es la sede de los Juegos del 2027. En ese momento le vamos poder explicar al mundo lo que significan y el camino que hemos recorrido”, dijo.

Destacó la importancia de organizar las justas en la que participan las 41 naciones que conforman el Continente Americano. “Ciudades que han sido sedes, como Santiago de Chile, este año, la vez pasada fue Lima, han sido Río de Janeiro, Sao Paulo, Toronto, Los Ángeles, Chicago y ahora Barranquilla, Colombia, dan fe de lo que se progresa. La última y única vez que fuimos fue hace 50 años y fue Cali, que da cuenta cómo los Juegos Panamericanos catapultaron una ola de inversión, crecimiento y mejoramiento de esa ciudad sin iguales”.

INTEGRACIÓN DEL TODO EL SISTEMA DE MOVILIDAD

Durante su intervención el alcalde Pumarejo aprovechó para decir que “antes de julio debemos estar presentando ante el Gobierno nacional el proyecto para integrar todo el sistema de transporte público colectivo de Barranquilla. Eso quiere decir, que todos los buses van a operar en el mismo sistema”.

“Ese proyecto va a combinar para que el transporte sea más eficiente, sea más barato y llegue a donde queremos llegar. Será un transporte más seguro, porque cada uno de esos buses va a tener cámara, un botón de pánico y va a tener otras tecnologías que va a permitir sentirnos seguros”, aseguró.

VIVIENDAS PRIORITARIAS EN BARRIOS CONSOLIDADOS

El mandatario también aprovechó para decirle a los empresarios de la construcción que busquen la manera de construir viviendas en los barrios consolidados de la ciudad, para que los que viven allí no se desplacen hacia otros sectores o se vayan de la capital del Atlántico.

“Que construyan viviendas de prioridad en los barrios consolidados de Barranquilla para densificar los barrios, porque no queremos que se pierdan y se abandonen y de esa manera también le demos la oportunidad a personas que no tienen el alcance de comprarse una vivienda interés social, que puedan comprar la vivienda de interés prioritario y vivir como se merecen: sin hacinamiento, con calidad y perteneciendo a esta ciudad que estamos construyendo entre todos”, manifestó.

“Estamos en nuestro cuarto de hora, hay que saberlo aprovechar. Hay que aprovechar este momento y construir juntos. Y asegurarnos de que todo esto que nos ha costado tanto no nos lo dejemos arrebatar. Porque les recuerdo algo: este pechito, este equipo quizás se va en dos años de la Alcaldía, pero nosotros no nos mudamos de Barranquilla, porque esta ciudad no es de Jaime Pumarejo, ni de Elsa Noguera, ni de Alex Char, ni de Alberto Salah, ni de Rafael Lafont, esta ciudad es de todos nosotros y la hacemos nosotros los barranquilleros. Así que vamos a trabajar juntos, a no dejarnos desunir, a no dejarnos robar la esperanza y la alegría, porque vamos bien; faltan muchas cosas, claro que sí, pero vamos bien. Hoy miro el futuro con optimismo y Barranquilla está para grandes cosas y que comienzan desde ahora”, terminó diciendo Jaime Pumarejo.