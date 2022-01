Gustavo de la Rosa Lascarro, líder del sur del Atlántico.

Manifestó que “se planteó presentar unos proyectos de agronegocios, como limón tahití, palma de aceite, plátano, pero eso no se ve en el sur del Atlántico y por eso el llamado al señor secretario de Desarrollo Económico, Miguel Vergara; a la señora gobernadora, para que nos reunamos y nos den una explicación sobre qué está pasando con los 70.000 millones de pesos que anunciaron para recuperar el distrito de riego Suan-Santa Lucía y podamos ver ese Atlántico a toda marcha, con las inversiones en el sector agropecuario en el sur de nuestro departamento”.

“Creemos que la gobernadora del Atlántico es una mujer muy bien intencionada en el manejo de las finanzas del gepartamento y en cumplir los compromisos que se hace, pero en el sector agropecuario, sobre todo en la zona de Suan, Santa Lucía y Campo de la Cruz, no se ven las inversiones en el sector agropecuario. Y lo que nos preocupa es que son inversiones millonarias, son 70.000 millones de pesos que nos anunciaron para recuperar los distritos de riego y hasta la fecha no vemos nada”, insistió el líder.

Indicó que “nos enteramos de que se va a cambiar al operador del distrito de riego, esperamos a ver al nuevo. Y también conocer qué pasó con el operador que estaba y por qué se fue; ¿cuánto le pagaron?, ¿cuál fue la inversión que hizo ese operador? y ¿cuáles son las inversiones que va a hacer el nuevo operador? Pero también hay un gran interrogante. Porque el dinero lo está manejando el director de la CRA y los contratos quien los hizo fue el director León y él también va a tener que dar explicación a los habitantes del sur del Atlántico, ¿cuáles son las inversiones que se han hecho con esos contratos millonarios y por qué el Atlántico Productivo no se está viendo? Porque no vemos nada y con este verano que ya comenzó se está viendo la sequía, porque no hay agua”.

“Se anunciaron unos pozos profundos y ya se fueron las lluvias; se anunciaron unos jagüeyes y tampoco se han hecho y el campesino hoy está preocupado porque no hay agua ni va a haber pasto en toda esta temporada y tampoco para darle de beber agua al ganado del sur del Atlántico”, sostuvo De la Rosa Lascarro.