Gobernación de Bolívar hace aclaraciones por investigación de contrato

Una nueva presunta irregularidad, en el marco de la contratación extraordinaria que adelantan las autoridades regionales del país ante la emergencia por el coronavirus, fue denunciada ante la Procuraduría General y la Contraloría General. En ella se hace referencia a un contrato, actualmente cancelado, que suscribió la gobernación de Bolívar con la empresa Salud Segura R y L S.A.S., representada por Carlos Andrés Rodríguez Arana, por valor de $435.301.024, con el objeto de suministrar elementos de bioseguridad.

La inviabilidad del acuerdo hecho entre las partes (Gobernación de Bolívar y Salud Segura R y L S.A.S.), se presentó porque Rodríguez Arana, representante de la empresa, es sobrino del presidente de la Asamblea Departamental, Jorge Rodríguez Sosa, lo que inmediatamente lo inhabilitaría para acceder a cualquier tipo de contratación con el Departamento.

El Contrato 664 de 2020, causa de la investigación, fue finalizado por parte de la gobernación de Bolívar luego de que en una mesa de revisión se descubrieran las irregularidades. “De acuerdo con los artículos 44 y 45 de la Ley 80 de 1993, el proponente (en este caso Salud Segura R y L S.A.S.) es quien debía informar a los contratantes sobre posibles inhabilidades. Ellos no lo hicieron y fue la Gobernación, a través de sus tareas de seguimiento, quienes, al percatarse de los vínculos familiares del representante de la empresa con el presidente de la Asamblea, decidieron cancelar inmediatamente el contrato como lo dicta la ley”, afirma Juan Mauricio González, secretario jurídico de la institución.

La misma gobernación ha convocado para el próximo viernes 15 de mayo a lo que ellos llaman una “Mesa de Moralidad”, en la que citan a representantes de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía para que hagan revisión de los contratos suscritos por la entidad para constatar la transparencia y legalidad de los mismos.

“El estado actual del contrato es que se encuentra liquidado. En el mismo instante que se tuvo conocimiento de la inhabilidad se procedió a cancelarlo de acuerdo con el marco legal vigente, el cual también indica que la Gobernación no tenía como saber sobre la condición del contratista si éste no lo informó en su momento. Esto no debería traerle al Gobernador ningún tipo de sanción, ni penal ni disciplinaria”, recalca el secretario jurídico mientras asegura que se obró impartiendo el mandato imperativo para la liquidación del contrato.