Esta felicidad, la transmitió a sus compañeros de clase y demás conocidos, quienes no dudaron en felicitarlo. Sin embargo, esta emoción le duró muy poco, y ahora solo tiene incertidumbre. ¿Las razones? El domingo, 21 de noviembre, volvió a revisar los resultados y salía un puntaje menor: 323.

Estos mismos pasos los siguió uno a uno Daniel Puello Bustamante pasada la medianoche del sábado 20 de noviembre. Su emoción al leer el resultado fue tan grande que no dudó en despertar a todos sus familiares para darles la buena nueva. Había obtenido 376 puntos, por lo que podía acceder a una beca para continuar sus estudios universitarios.

“El niño el 20 de noviembre entró a la página a consultar sus pruebas ICFES. Bajó sus pruebas y el puntaje lo tenía en 376. Lo grabó en PDF, lo imprimió y empezaron entre los compañeros a llamarse y a decirse cuánto tenían de puntaje a comparar y todo”, comenta Deisy Puello, madre de Daniel. Añadió: “Todos le decían que tenía un alto puntaje y que podía acceder a una beca. Después, en la tarde del domingo, él volvió a entrar a la página y vaya sorpresa, ahora tenía 323 en puntaje. Le bajó y no sabemos por qué”.

Al ver este cambio en su puntaje Daniel se preocupó, pues podía perder su oportunidad de acceder a la beca Generación E. Sin embargo, decidió enviar un PQR al ICFES para conocer lo sucedido.

“Yo no entiendo por qué salieron estos dos resultados diferentes. Tengo muchas ganas de seguir estudiando y espero que me den una respuesta para que me expliquen qué fue lo que pasó. Tengo los PDF de ambos resultados”, dijo Daniel, quien con apoyo de sus docentes de la Institución Educativa de la Diócesis de Magangué, interpuso una acción para poder hacer que el ICFES rectifique o aclare la información lo más pronto posible. Lea aquí: Desde este sábado 23, el Icfes aplicará última prueba de estado del año

“Mi hijo quiere estudiar medicina y ya tiene una cita en la Universidad de Antioquia la próxima semana para el examen de admisión, por eso queremos una solución”, finalizó la mujer.

Daniel se ha destacado como un excelente estudiante en su colegio, donde no solo ha obtenido excelentes notas, sino que también ha ganado varios premios de oratoria.