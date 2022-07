¿En paro indefinido? Preocupante situación en colegio de Marialabaja

Justamente este curso, luego de dos años de pandemia y virtualidad, retornó en este 2022 a clases presenciales con la ilusión de prepararse de la mejor forma para las Pruebas Saber 11°, pero desde las primeras semanas han visto truncadas esas ilusiones porque no han contado con docentes en tres áreas importantes: sociales, artística y cátedra de estudios afrocolombianos.

Los afectados aseguran que han realizado manifestaciones desde abril, han acudido a la Alcaldía en busca de ayuda, han enviado peticiones a la Secretaría de Educación Departamental y nada ha servido para que les resuelvan la situación.

Indianis Bello, representante del grado 11, añadió que a la falta de docentes se suman las malas condiciones de la infraestructura educativa.

“Lo único que nos dan son promesas y plazos, pero nada se cumple, nos dicen que van a nombrar, que es un hecho, que ya casi llegan los profesores, pero pasan las semanas y no llegan. En estos momentos tenemos tres materias perdidas injustamente y va a ser difícil graduarnos. Es doloroso que después de tantos esfuerzos desde la primaria para llegar a la meta, hoy estemos en esta angustia por la negligencia de las autoridades”, señaló la vocera.

Los estudiantes, que cuentan con el respaldo del cuerpo docente y de los padres de familia, sostienen que no suspenderán el cese de actividades hasta que no haya soluciones concretas. Aseguran que no van a esperar más tiempo y que en caso de que sigan las dilataciones se tomarán las vías de hecho.

Sobre el cese de actividades en este colegio de Marialabaja, desde la Secretaría de Educación Departamental respondieron que no solo allí sino en la I.E Rafael Uribe hay solicitudes para el nombramiento de docentes, sin embargo se realizaron solicitudes al consejo comunitario para que autorizara las hojas de vida de los docentes postulados y solo se obtuvo respuesta hace dos días.

“Ya hoy tienen cuatro de los ocho docentes que hacían falta en el municipio, y estamos en proceso de nombramiento de los restantes”, informaron.