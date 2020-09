“Volví a nacer”. Fueron las palabras que pronunció Oswaldo Abello Rubio, el hombre de 46 años de edad, a quien, en la mañana de este viernes, miembros de la Escuela Naval de Suboficiales ‘ARC ‘Barranquilla’ lo rescataron de la corriente del arroyo de la Calle 65, que termina en inmediaciones de la Base Naval.

Abello Rubio dijo a los medios de comunicación, que él salió bien temprano a caminar y con intenciones de ir al Mercado en el centro de Barranquilla, pero de un momento a otro fue sorprendido por la fuerte corriente del arroyo de la Calle 65 termina en inmediaciones de la Base Naval.

“Yo iba a travesar para el otro lado, pero la corriente me sorprendió, me fue quitando toda la ropa, hasta 15.000 pesos que llevaba en el bolsillo me lo quitó”, relató el hombre.

Contó que hizo esfuerzo por salir, pero la corriente era más fuerte y cuando ya la fallaban las fuerzas, sintió que una mano lo agarró del brazo y entonces también luchó por tratar de salvar su vida.

Varias personas trataron de sacarlo a flote, pero el caudal y la fuerza de la corriente se lo impedían. Luego aparecieron unos infantes de la Marina Colombiana y entre ellos el cabo Yordy Beltrán, quien se despojó del uniforme y se arrojó al agua y pudo ayudar a que Oswaldo Abello Rubio llegara a tierra firme.