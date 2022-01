El gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, a través de sus redes sociales se refirió en las últimas horas a las fiestas del 20 de Enero en Sincelejo y dijo que respeta la autonomía del alcalde Andrés Gómez Martínez, en ejercicio de sus competencias.

El mandatario de los sucreños reiteró que la Gobernación de Sucre no hace parte de esa organización, y que espera se conserve el orden público, las medidas contra el COVID-19, y que haya un equilibrio entre las manifestaciones culturales y los derechos de todos los sucreños.

Aunque la Alcaldía Municipal de Sincelejo no se ha pronunciado aún sobre el particular, se conoció que la programación de las festividades que iniciará el próximo 12 de enero no presenta ninguna variación, pese a que en los últimos días han aumentado los casos de COVID-19.

A través de las redes sociales se han presentado algunas voces que expresan no es momento para estas festividades, debido al panorama del COVID- 19.

También se suma la posición de los grupos defensores de animales y otros sectores que se oponen a la realización de las corralejas en el marco de las Fiestas del Dulce Nombre de Jesús.

En Sincelejo, las autoridades de Salud han reiterado el llamado a la población a vacunarse y a seguir los protocolos del Ministerio de la Protección Social. Igualmente, a portar el carnet de vacunación en los eventos masivos que se desarrollarán en los próximos días.

En el departamento de Sucre los casos activos de COVID-19 según el Boletín Epidemiológico del 6 de enero anterior son 240, de los cuales 238 se recuperan en casa, 1 está hospitalizado, y 1 en UCI.

El comportamiento de casos de COVID-19 en los últimos días en Sincelejo es el siguiente: el 4 de enero, 13 casos; 5 de enero, 44 nuevos casos, y el 6 de enero, 65 casos.